Vier gouden tips om als AA Gent-supporter één van de 2000 bekertickets te bemachtigen

Vanaf morgen (dinsdag) start AA Gent met de vrije ticketverkoop voor de bekerfinale tegen KV Mechelen. Na het verstrijken van de voorrangsperiode voor abonnees blijven er nog zo’n 2000 tickets beschikbaar voor de Gentse fans. Patrick Lips, directeur Communicatie, heeft alvast vier tips in petto om zo’n fel begeerd ticket te pakken te krijgen.

Tip 1: “Wees vroeg op de afspraak!”

“Wacht zeker niet te lang en wees vroeg op de afspraak. De ticketverkoop start dan wel pas om 12u00, zowel online als aan de loketten. Maar ik verwacht echt dat er deze nacht mensen zullen kamperen aan de Ghelamco Arena. Vooral fans die door omstandigheden dit seizoen geen abonnement hebben aangeschaft, willen nu zonder twijfel niet uit de boot vallen.”

Tip 2: “Wees goed voorbereid”

“In elk geval zullen er dinsdag heel wat fans opdagen om zo’n ticket te bemachtigen. Vaak willen mensen ook een ticket aanschaffen in een wel bepaald vak om zo de finale bij te kunnen wonen in het gezelschap van familie en/of vrienden. Wees goed voorbereid en kies al bij voorbaat het vak van jouw voorkeur. Zo voorkom je nodeloos tijdverlies.”

Tip 3: “Vergeet je identiteitskaart niet!”

“Vergeet zeker je identiteitskaart niet want deze is strikt noodzakelijk om een ticket aan te kopen. Fans kunnen trouwens maximaal vier tickets aankopen, maar dan wel als ze voor elk gewenst ticket een identiteitskaart kunnen voorleggen.”

Tip 4: “De online-verkoop zal hard gaan!”

“Het zou me niet verbazen mochten die 2000 resterende tickets in een mum van tijd uitverkocht zijn. Zeker als er veel mensen online inloggen kan het heel hard gaan. We twijfelen er dan ook eigenlijk niet aan dat we dinsdagavond al het bordje “uitverkocht” mogen boven halen. En vanaf dan kunnen we allemaal met een gerust gemoed toeleven naar 1 mei!”