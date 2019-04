VAR krijgt er opnieuw van langs nadat Club Brugge penalty onthouden wordt: “Je zit in dat busje wel iéts te doen, he”

Een match in een match was het, de voortdurende duels die Antwerp-verdediger Jelle Van Damme en Club Brugge-aanvaller Loïs Openda uitvochten. Maar had blauw-zwart al vroeg in de match geen strafschop moeten krijgen? Van Damme was eerst op een diepe bal in de zestien, schermde het leer af… en draaide zich dan om in de richting van de aanstormende Openda, om die vervolgens met een charge ten val te brengen, terwijl doelman Sinan Bolat het leer opraapte.