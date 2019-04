Washington maakt einde aan vrijstellingen voor aankoop van Iraanse olie

De Verenigde Staten maken een einde aan de vrijstellingen die landen toelaten om Iraanse olie te kopen zonder sancties opgelegd te krijgen. Dat heeft het Witte Huis maandag gemeld.

“Deze beslissing moet de uitvoer van olie naar Iran naar nul terugbrengen en zo de belangrijkste inkomstenbron van het regime droogleggen”, aldus Witte Huis-woordvoerster Sarah Huckabee Sanders maandag in een mededeling. “De VS, Saoedi-Arabië en de Verenigde Arabische Emiraten, drie van de grootste energieproducenten ter wereld, engageren zich er samen met hun vrienden en bondgenoten voor dat de globale oliemarkten voldoende bevoorraad blijven.”

Vandaag profiteren China, Griekenland, India, Italië, Japan, Zuid-Korea, Taiwan en Turkije van het uitzonderingsregime, dat op 2 mei vervalt. Vanaf die dag riskeren de landen dus Amerikaanse sancties als ze Iraanse olie invoeren.

Militaire acties

De beslissing om de vrijstellingen niet te verlengen, geldt als een overwinning voor nationale veiligheidsadviseur John Bolton en zijn bondgenoten, die gesteld had dat de Amerikaanse beloften om streng op te treden tegen Iran teniet worden gedaan door de vrijstellingen. Bolton staat bekend voor zijn zeer harde kijk op Iran. Zo raakte eerder bekend dat hij mogelijkheden had onderzocht om militaire acties tegen Iran te ondernemen.

De Amerikaanse president Donald Trump trok de VS in 2015 terug uit de nucleaire deal tussen Iran en verschillende wereldmachten. Door dat te doen hernieuwde hij de sancties tegen Iran en de landen die handel drijven met het land. Om ervoor te zorgen dat de energiemarkten niet te erg verstoord werden, wat zou leiden tot hogere brandstofprijzen in de VS, werden de vrijstellingen toegekend aan de grootste importeurs van Iraanse olie. Volgens een bron dicht bij het dossier zou voor bepaalde van de acht landen een korte overgangsperiode gelden om de import stop te zetten.

De Israëlische premier Benjamin Netanyahu laat maandag weten zeer tevreden te zijn met de Amerikaanse beslissing.