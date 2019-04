Zoon van doodgereden fietser (39): “Het ongeval was ook een beetje de schuld van mijn vader”

Staden / Westrozebeke -

Siegfried Vandewiele (39) kwam vrijdagavond om het leven toen hij met zijn fiets op weg was naar de frituur. Een 27-jarige Stadenaar haalde in de Sint-Elooistraat een andere wagen in en reed daarbij de fietser aan. De chauffeur had gedronken. “Het ongeval is ook een beetje de schuld van mijn vader”, klinkt het bij zijn zoon Armin.