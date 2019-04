Wonen zoals een Kardashian: in deze Vlaamse woningen kan het

Het interieur van Kim Kardashians woning in Los Angeles is van de hand van Vlaming Axel Vervoordt, zo liet Kim onlangs zelf weten aan Vogue. Wie dus wil leven zoals Kim en Kanye, kan op zoek gaan naar een interieur van Vervoordt in onze contreien, en wij hebben alvast twee eigendommen gevonden waar Vervoordt de hand in had.

Axel Vervoordt was natuurlijk al een grote naam voor Kim en Kanye hem aan boord haalden voor het interieur van hun stulpje in Los Angeles, maar dankzij de vermelding van Kim Kardashian is de 71-jarige interieurontwerper weer overal.

Wie graag in een interieur van Vervoordt wil wonen, moet daar ook in ons land wel wat geld voor overhebben. Zo zou de prijs van de volgende twee eigendommen tussen de vijf en tien miljoen euro liggen. Geen klein bier, maar je krijgt er in beide gevallen ook een tuin bij van de bekende Belgische tuin- en landschapsarchitect Jacques Wirtz.

“Uitzonderlijk landgoed” - Bellem

Foto: Sotheby’s

Foto: Sotheby’s

Een historisch domein van meer dan 2 hectare groot met een volledig gerenoveerd landhuis met bijgebouwen die dateren uit 1614. De bewoonbare oppervlakte bedraagt zo’n 450 vierkante meter en in het bijgebouw werd nog eens een ruime loft gecreëerd op de eerste verdieping. De garage voor vier wagens bevindt zich daar net onder. Voor een paar miljoen euro - de exacte prijs is op aanvraag te verkrijgen bij de makelaar - krijg je er ook nog een zwembad met badhuis en buitenparkeerplaatsen voor 16 wagens bij.

Het interieur lijkt alvast in sommige ruimtes sterk op dat van Kim Kardashian en Kanye. Het gaat dan ook om een gebouw in de ‘nieuwe stijl’ van Vervoordt met de eerder minimalistische vormend die die stijl typeren.

Foto: Sotheby’s

Foto: Sotheby’s

Foto: Sotheby’s

“Buitengewoon landgoed” - Overijse

Foto: Sotheby’s

Waar de toekomstige eigenaar van het vorige domein het moet stellen met ‘amper’ 2 hectare, krijg je bij dit kasteeltje een landgoed van bijna 50 hectare, volgens makelaar Sotheby’s. De bewoonbare oppervlakte bedraagt een ruime 950 vierkante meter, inclusief een volledig ingerichte bibliotheek. Er is een aparte fitnessruimte en de master bedroom heeft zelfs twee badkamers. Naast het landhuis bevindt zich nog een ruime conciërgewoning op het domein met een koetshuis.

Het interieur van de woning is ‘Axel Vervoordt oude stijl’, en het verschil is duidelijk zichtbaar. Het werd veel landelijker en rustieker gehouden dan het interieur hierboven. Een exacte prijs van dit landgoed is niet bekend, maar hij situeert zich tussen de vijf en tien miljoen euro, net als die van het eigendom hierboven.

Foto: Sotheby’s

Foto: Sotheby’s