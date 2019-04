Onze Chef Voetbal Ludo Vandewalle ziet hoe de kansen keren: “Club Brugge heeft het momentum niet meer mee (o.a. door de VAR)”

KRC Genk is de winnaar van het weekend. Club Brugge telt intussen zes punten minder. Eigenlijk 5,5 want bij gelijke stand is het voordeel voor Club dat de halvering van de punten niet naar boven afgerond zag, in tegenstelling tot leider KRC Genk. De Limburgers moeten nog 10 op 15 halen om kampioen te worden. Bij Club Brugge moeten de sterkhouders weer opstaan.