Het was te druk in zijn kerk, dus besliste deze man elders naar de mis te gaan: “Mijn familie heeft de terrorist zien binnenkomen”

Het was druk in de kerk op paaszondag. Te druk, en dus besliste Dilip Fernando (66) om met zijn vrouw elders in de Sri Lankaanse stad Negombo naar de mis te gaan. De rest van zijn familie, waaronder twee kleindochters, bleven wel en zagen de zelfmoordterrorist aankomen voor hij zijn aanslag pleegde. “Hij heeft het hoofd van een van mijn kleindochters aangeraakt”, zegt de man bij AFP. Toch overleefden ze de aanslag.

De Sint-Sebastiankerk in Negombo is de kerk waar Dilip Fernando (66) gewoonlijk misvieringen bijwoont. Maar toen zijn vrouw en hij zondagochtend, op Pasen, rond 7.30 uur arriveerden, was het ongewoon druk. “Er was geen plaats voor ons”, zegt de gepensioneerde man. “We konden niet zitten, dus heb ik beslist om naar een andere kerk te gaan.” Die beslissing zou uiteindelijk zijn leven redden.

Bompakket

Zeven familieleden van de man en zijn vrouw, waaronder zijn schoonfamilie en twee kleindochters, beslisten om wel te blijven. Ze namen buiten de kerk plaats omdat ook zij niet binnen konden. Net voor het einde van de dienst viel hen op hoe een jongeman met een wel erg grote tas de kerk nog binnenging. Niet lang daarna bleek hij een zelfmoordterrorist te zijn, die in de kerk zijn bompakket liet ontploffen en zo een bloedbad veroorzaakte.

“Hij heeft het hoofd van mijn kleindochter aangeraakt terwijl hij naar binnen ging. Hij was de terrorist”, zegt Fernando. Zijn familieleden omschrijven de man als een dertiger die er “jong en onschuldig” uitzag. “Hij zag er heel rustig uit, absoluut niet bang of opgewonden.”

Niemand gewond

Na de ontploffing belden zijn familieleden Fernando. “Ze zijn meteen gevlucht omdat ze bang waren”, zegt hij. “Ze belden me om te weten of ik in de kerk was, maar gelukkig was ik dus naar ergens anders gegaan.”

“Ik heb enorm veel geluk gehad”, voegt de man er nog aan toe. “We zijn opgelucht, want normaal zouden we wel in die kerk gezeten hebben.” Alle familieleden van de man kwamen met de schrik vrij en raakten niet gewond.

“We zijn wel enorm triest voor het hele dorp. Er gaan hier heel wat begrafenissen zijn binnenkort. Bang worden we hier niet van. Wij laten terroristen niet winnen, no way.”

