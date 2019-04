Internettrollen saboteren campagne: kandidaat moet verder zonder Facebook

Vilvoorde - De campagne van Moad El Boudaati, tweede op de Kamerlijst van SP.A Vlaams Brabant, start in mineur. Na amper een dag vielen internettrollen zijn Facebookaccount aan en werd zijn pagina uit de lucht gehaald.

Moad El Boudaati (SP.A) is één van de grote talenten in de Vilvoordse politiek. Tijdens de gemeenteraadsverkiezingen van 2018 toonde hij meteen zijn waarde voor de socialisten door - van op de zevende plaats - 1.181 stemmen te halen. Enkel burgemeester Hans Bonte en Fatima Lamarti deden beter, waardoor El Boudaati tot schepen werd benoemd.

SP.A wil het ijzer dan ook smeden wanneer het heet is en plaatste Moad El Boudaati als tweede op de Kamerlijst voor Vlaams-Brabant. Die campagne werd dit weekend afgetrapt én genekt. Het Facebookprofiel van El Boudaati werd gehackt en vervolgens uit de lucht gehaald door de sociale netwerkgigant.

Verdachte handelingen

Moad El Boudaati verslikte zich in zijn koffie toen hij zaterdagochtend zijn profiel wilde updaten. “Ik kreeg een melding van Facebook dat er verdachte handelingen gebeurden op mijn profiel en mijn Facebookpagina daarom werd geblokkeerd”, zegt hij. “Ik moest enkele vragen beantwoorden en een foto insturen om mijn identiteit te bewijzen. Een erg vervelende zaak want al mijn foto's, gesprekken, berichten en contacten zijn verdwenen.”

“Ik heb Facebook gevraagd om mijn profiel opnieuw te openen, maar er moet eerst een onderzoek worden gevoerd. Hoe lang dat zal duren, is koffiedik kijken.”

Politiek motief

De schepen is ervan overtuigd dat de cyberaanval politiek gemotiveerd is.

“Dit is het resultaat van een hackerspoging of van massale rapportering van mijn Facebookaccount door politieke tegenstanders om mij monddood te maken. Dat is een spijtige vaststelling”

“Ik hoopte dat de sociale media gebruikt konden worden als venster voor de dialoog en om politieke voorstellen te bespreken. Maar het internet blijkt nu ook hier een strijdtoneel met achterbakse trucs om mensen te saboteren.”

Toch wil de politicus niet opgeven.

“Ik laat me niet uit het lood slaan. Sociale media zijn belangrijk voor mijn campagne, als nieuwe, jonge kandidaat. Via Facebook heb ik een groter bereik en kan ik meer mensen uitleggen waarvoor ik sta. Dat dit voor onbepaalde tijd wegvalt, is jammer. Maar belangrijker nog is het directe contact met de mensen. Daar ga ik mij nu met nog meer overtuiging op toeleggen.”

Cumulverbod

Met de federale verkiezingen in aantocht heeft El Boudaati nog heel wat denkwerk voor de boeg. De kersverse schepen gaf zijn job als deradicaliseringsambtenaar bij de Vlaamse overheid op om zich volledig toe te leggen op zijn schepenfunctie. Maar die ambtstermijn zou abrupt ingekort kunnen worden, door het cumulverbod van SP.A.

“Er zijn nog geen beslissingen genomen of afspraken gemaakt. We zullen daarover te gepasten tijde samenzitten en oplossingen zoeken. Nu ligt mijn focus op Vilvoorde en mijn campagne. Het is hoogst onzeker of ik verkozen raak voor een plaats in het Vlaams Parlement.”

“Maar het lijkt me logisch dat wanneer iemand verkozen raakt, dat mandaat opneemt. In die optiek stond ik tijdens de gemeenteraadsverkiezingen pas op de zevende plaats en was het schepenambt eerder onverwacht.”