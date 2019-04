Gent - In Gent is de politie maandagnamiddag massaal uitgerukt voor een vechtpartij tussen jongeren in het sport- en recreatiepark Blaarmeersen. Er zou een tiental personen betrokken zijn maar meer details zijn nog niet beschikbaar, zegt de lokale politie van Gent.

Het is nog niet duidelijk wat de aanleiding is en of er gewonden zijn gevallen. Door het mooie weer is het bijzonder druk aan de zwemvijver in de Blaarmeersen.