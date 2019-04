Ivan Leko boos op spelers na puntenverlies bij Antwerp: “Dit is Club Brugge niet”

Club Brugge-trainer Ivan Leko toonde zich streng na afloop van het 0-0-gelijkspel op het veld van Antwerp. “Dit is Club Brugge niet”, maakte hij zich boos op zijn spelers voor de camera’s van Play Sports.

“Dit voelt als een nederlaag”, vertelde Club Brugge-trainer Ivan Leko na het gelijkspel tegen Antwerp. “Ons voetbal was niet goed. We waren opnieuw te soft, vooral in de eerste helft. In de eerste 20 à 30 minuten na de pauze waren we wel beter, en kwamen we in betere situaties om te scoren. Maar op basis van de hele match was dit zeker geen goed Club Brugge. Te veel individueel voetbal, te weinig lopende mensen. En als je niet loopt zonder bal, creëer je geen ruimte. En zonder ruimtes kan je geen vrije man vinden. Iedereen bleef in positie, hopen op die actie één tegen één. Dit is Club Brugge niet. Ik ben ontgoocheld.”

“Dat ik ontgoocheld ben, komt ook door die penaltyfase”, verwees de trainer van Club Brugge naar een niet-gefloten penalty voor een fout van Jelle Van Damme op Loïs Openda na enkele minuten. “Iedereen vond het blijkbaar penalty. Dan vind ik het jammer dat ze niet op zijn minst naar de beelden zijn gaan kijken om te zien wat er precies gebeurt. Je weet op voorhand dat een match tussen Antwerp en Club Brugge beslist wordt op basis van details. Daarom was deze fase superbelangrijk. Wij hebben nu 10 op 15 na drie matchen op verplaatsing. Twee keer waren er penaltyfases. Eén keer op Genk, nu op Antwerp. Maar dat komt altijd op het tweede plan. Op het eerste plan staat altijd ons voetbal, en ik ben niet blij met wat ik vandaag en in Genk heb gezien.”

Jelle Van Damme: “Of ik Openda al ben gaan opgraven? Ik weet niet wat ik moet zeggen”

Antwerp-verdediger Jelle Van Damme moest eens lachen bij de vraag “of hij Openda al was gaan opgraven”. “Ik weet niet wat ik moet zeggen. Het is altijd verdienstelijk als er een speler gewisseld wordt in die jouw zone speelt. Ik vond dat we goed speelden en goed stonden en over negentig minuten ook de beste kansen hadden. In de eerste helft waren we beter maar na rust zijn we onbewust toch wat achteruitgekropen. Club Brugge kwam opzetten, maar supergevaarlijk zijn ze nooit geweest. Eén keer was er die kans met Ruud (Vormer) die zich goed vrij loopt door een onoplettendheid bij ons. Maar voor de rest zijn we niet in grote problemen gekomen.”

Antwerp telt nu 10 op 15 in Play-off 1. Straffe cijfers. “Ja. We kennen onze mogelijkheden. Laat de mensen maar praten. Vandaag hadden we een plannetje, en dat is gelukt. Spijtig genoeg houden we er geen drie punten aan over. Ik denk dat Club Brugge misschien wel meer content mag zijn met een punt dan wij.” The Great Old kan zelfs nog vicekampioen worden. “Zolang het kan… Ik vind niet dat we nu grote uitspraken moeten doen. We moeten het match per match bekijken, in Play-off 1 kan het heel snel gaan. Over een paar dagen is er weer een thuismatch tegen Standard. Als we die winnen, kunnen we een heel goede zaak doen. Dan pakken we vier op zes tegen rechtstreekse concurrenten.”

