Man gearresteerd voor meer dan 40 feiten van brandstichting, diefstal en beschadiging

Foto: IF

Sint-Truiden - De lokale politie van Sint-Truiden-Gingelom-Nieuwerkerken heeft zondag een 37-jarige man gearresteerd die mogelijk verantwoordelijk is voor meer dan veertig feiten van beschadiging, brandstichting en diefstal uit voertuigen. Dat maakte de lokale politie maandag bekend.

Zondag kwamen bij de politie meerdere meldingen binnen over voertuigen die in de nacht van zaterdag op zondag in het centrum van Sint-Truiden beschadigd geraakt waren. De verdachte bleek een bekende van politie en gerecht.

Hij zou onder invloed zijn geweest toen hij de misdrijven beging. Door de feiten was het bijzonder druk in het politiekantoor waar gedupeerden aangifte kwamen doen. De politie moest extra mensen inzetten om de klachten te behandelen en het onderzoek te voeren. Het parket van Limburg besliste de verdachte voor te leiden bij een onderzoeksrechter. De verdachte had onder meer brand gesticht aan een bestelwagen en aan verkiezingsaffiches, die bij een schepen aan een woning hingen.

De lokale politie doet een oproep aan gedupeerden die nog altijd een aangifte kunnen doen.