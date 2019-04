Politiewagen betrokken bij zware aanrijding op Gentse stadsring

Gent - Op de Gentse stadsring R40 is een politiewagen maandagavond betrokken geraakt bij een zware aanrijding, waarbij het voertuig over de kop ging of op zijn zijkant belandde. De Gentse afdeling van het parket Oost-Vlaanderen heeft een verkeersdeskundige aangesteld om het ongeval te onderzoeken.

Het ongeval gebeurde op de stadsring ter hoogte van de Heernislaan. De omstandigheden worden nog onderzocht, maar volgens de eerste informatie zou een politiecombi een auto aangereden hebben die wou afslaan. Het voertuig ging over de kop of belandde op zijn flank, maar het is niet duidelijk of er gewonden zijn.

De Gentse lokale politie verwijst voor het ongeval door naar het parket, dat een verkeersdeskundige aanstelde.