Defensie bereidt verhuis van reddingshelikopters in Koksijde naar Oostende voor, burgemeester ontgoocheld

Oostende / Koksijde - Defensie bereidt de verhuizing voor van de reddingshelikopters van de basis in Koksijde naar Oostende. Dat zeggen militaire bronnen aan het persagentschap Belga. De burgemeesters van de twee steden zijn morgen/dinsdag uitgenodigd voor overleg, maar ook zij lijken een verhuizing te verwachten.

Het ministerie van Defensie organiseert dinsdag een overleg met de burgemeester van Koksijde en Oostende over de toekomst van de reddingshelikopters in de luchtmachtbasis van Koksijde. De infrastructuur daar is verouderd, aldus het leger, en dus werd een studie uitgevoerd naar alternatieven. De resultaten daarvan zullen besproken worden met de burgemeesters en de gouverneur en vervolgens toegelicht worden aan de pers.

Volgens militaire bronnen zal Defensie er bekendmaken dat Oostende naar voren geschoven wordt als beste alternatief en de verhuizing van de helikopters naar de luchthaven in die kustgemeente voorbereid wordt.

Burgemeesters reageren verdeeld

Burgemeester Bart Tommelein zegt nog niet op de hoogte te zijn van wat er gezegd zal worden, maar hij zegt wel goed nieuws voor zijn stad te verwachten. “Want wij zijn vragende partij”, zegt Tommelein. “Onze luchthaven zit in stijgende lijn en we willen die optimaal gebruiken. Daar past een gediversifieerd aanbod bij, met naast vluchten van TUI ook vrachtvervoer en een vliegschool, maar we zouden die helikopters er graag nog bij hebben. Oostende is ook een ideale locatie, precies in het midden van de kust.”

Ook Marc Vanden Bussche, de burgemeester van Koksijde, verwacht dat dinsdag aangekondigd wordt dat de helikopters zijn gemeente zullen verlaten. En daar is hij niet blij mee. “Natuurlijk niet”, zegt de burgervader. “Die helikopters, en dan vooral de Sea Kings, zijn onlosmakelijk verbonden met onze gemeente. We hebben hier zo lang een militair vliegtuig gehad, die is een deel van ons geworden.”

Toch komt het nieuws niet als een verrassing. “We zagen het wel aankomen, want er werd al minder geïnvesteerd en veel weggehaald uit onze gemeente. Voor ons mogen de helikopters zeker blijven, maar ik verwacht niet dat het zal kunnen.”

Sinds Eerste Wereldoorlog

De luchtmachtbasis van Koksijde bestaat sinds de Eerste Wereldoorlog, en volgens Defensie is de infrastructuur niet meer geschikt. “De activiteiten op de vliegbasis zijn ondergebracht in grotendeels verouderde infrastructuur die over een groot gebied verspreid is”, staat te lezen in een persbericht. “Op basis hiervan heeft Defensie in samenspraak met de lokale autoriteiten een studie uitgevoerd naar alternatieven, met als doel de uitvoering van de opdrachten te rationaliseren en naar de toekomst te blijven verzekeren.”

Militaire bronnen melden aan Belga dat Oostende daar als beste alternatief uit naar voren is gekomen. Defensie wilde dat maandagavond niet bevestigen.