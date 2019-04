Samsung stelt lancering Galaxy Fold uit

Het Zuid-Koreaanse technologieconcern Samsung Electronics stelt de lancering van zijn nieuwe Galaxy Fold-smartphone uit tot zeker volgende maand vanwege problemen met het opvouwbare toestel. Dat meldde zakenkrant The Wall Street Journal en het nieuws wordt door het bedrijf bevestigd.

Eigenlijk zou Samsung de smartphone met een prijskaartje van bijna 2.000 dollar komende vrijdag op de Amerikaanse markt uitbrengen. Maar bij testversies van het toestel kwamen problemen met het opvouwbare scherm aan het licht. Er doken scheurtjes en oneffenheden in de vouw op en de helft van het scherm werkte soms niet meer. De problemen doken op nadat de smartphone naar een hoop journalisten en recensenten gestuurd werd en die waren allesbehalve tevreden.

De technologiegigant had al onmiddellijk een uitleg klaar. Sommige journalisten zouden een niet-definitieve versie gekregen hebben en anderen zouden het beschermlaagje op het scherm eraf gehaald hebben. Dat was volgens Samsung niet de bedoeling. Maar nu stellen ze dus toch de lancering van hun vouwbare smartphone uit. Een nieuwe concrete datum zou nog niet zijn bepaald.

“Hoewel verschillende recensenten ons gemeld hebben dat ze potentieel zien in het toestel, hebben sommigen ons ook getoond dat het nog verbeterd moet worden om de ervaring voor de gebruiker te optimaliseren”, aldus Samsung in en persbericht. “Om deze feedback volledig te evalueren en extra interne tests uit te voeren, hebben we beslist om de lancering van de Galaxy Fold uit te stellen. We gaan de datum van de release in de komende weken aankondigen.”

In 2016 had Samsung te maken met problemen bij de lancering van de Galaxy Note 7, waarbij de batterij van de smartphone in brand kon vliegen. Dit toestel werd uiteindelijk door Samsung uit de handel gehaald.