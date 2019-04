Harry en Meghan willen verhuizen naar Afrika na geboorte van kind

Er ligt een plan op tafel om de ‘rocksterren’ van het Britse Koningshuis, prins Harry en Meghan Markle, na de geboorte van hun eerste kind een meer internationale rol te geven. Dat zou betekenen dat ze enkele jaren in Afrika gaan wonen, kwam The Sunday Times te weten.

De prins en de hertogin van Sussex hebben hun voorliefde voor het Afrikaanse continent nooit onder stoelen of banken gestoken. Maar nu de geboorte van hun eerste kind nakende is, lijkt een verhuis van het paar steeds waarschijnlijker te worden. Adviseurs van het hof zouden zelfs al een plan uitgetekend hebben waarop Harry en Meghan een ‘internationalere’ rol gaan spelen binnen het Koningshuis. Die zou inhouden dat ze enkele jaren naar Afrika verhuizen om daar actief te zijn voor goede doelen en Groot-Brittannië te promoten.

David Manning, een ervaren rot binnen het Koningshuis, zou de drijvende kracht achter het plan zijn. Een eventuele verhuizing kan sowieso pas in 2020 plaatsvinden. Een ideale timing voor de royals, die daardoor eerst nog enkele maanden in eigen land kunnen besteden aan de zorg voor hun pasgeboren zoon. Buckingham Palace spreekt tegen dat er al een beslissing genomen is over de toekomst van de twee. “Het is nu nog pure speculatie.”

Volgens The Daily Mail zou de verhuizing van het paar een stevige kostprijs met zich meebrengen: 1 miljoen pond - 1,1 miljoen euro. Dat bedrag zou gaan naar de reiskosten, de beveiliging en het personeel van de twee.