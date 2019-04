Deel van Genks ziekenhuis in quarantaine door uitbraak norovirus

Genk - Een deel van de afdeling geriatrie van de Genkse campus Sint-Jan van het Ziekenhuis Oost-Limburg (ZOL) is getroffen door de uitbraak van het norovirus. Het virus is besmettelijk en kan leiden tot braken en diarree.

ZOL-woordvoerder Jurgen Ritzen bevestigde maandagavond dat een deel van de afdeling geriatrie in quarantaine is geplaatst. “De situatie is momenteel helemaal onder controle en dat dankzij de inspanningen van verpleegkundigen, artsen en de dienst Ziekenhuishygiëne. Hierdoor is de uitbraak tot een afdeling beperkt gebleven”, aldus Jurgen Ritzen van het ZOL.

Omwille van de virusuitbraak gelden er momenteel bijzonder strikte hygiënische maatregelen, zoals handen wassen en regels inzake contacten met patiënten. De maatregelen zijn van kracht zodat het virus zich niet verder kan verspreiden. Volgens Ritzen is het virus in de afdeling geriatrie binnengebracht. Het virus heeft zich dus niet in het ziekenhuis zelf ontwikkeld. Mensen van buiten het ziekenhuis die symptomen hebben van de ziekte, wordt ook met aandrang gevraagd om weg te blijven. Symptomen na de uitbraak van het virus zijn onder meer misselijkheid, braken, diarree, hoofdpijn en krampen.