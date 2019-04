Antwerpenaar kan honderden kinderen verwennen met paaseitjes dankzij zijn zelfgebouwde paasklok

Vorselaar - Paasmaandag stond voor meer dan 500 ouders en hun kinderen garant voor een paaszoektocht die ze niet snel zullen vergeten. In Vorselaar mochten ze naast de traditionele modelvliegtuigjes namelijk ook iets totaal anders verwelkomen om de vele eitjes te droppen. Niet minder dan een enorme vliegende paasklok was present om de kinderen met veel lekkers te verwennen.

Dat is allemaal te danken aan Peter Charlton uit Kapellen. De man is een professioneel dronepiloot, maar knutselt in zijn vrije tijd aan eigen vliegprojecten. Zijn grote paasklok is daar één van. Vier jaar na het ontstaan van zijn creatie mocht deze nu voor het eerst verder vliegen dan zijn eigen tuin. En daar waren de kinderen zichtbaar erg blij mee.

