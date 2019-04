Hierop is de succesmusical ‘40-45’ écht gebaseerd

Schaarbeek / Boortmeerbeek - Leden van de Orde Theodore Verhaegen en l’Union des Anciens Etudiants herdachten in Boortmeerbeek de overval op het Twintigste Konvooi naar Auschwitz uit 1943. Ze fietsen de route die de helden van destijds ook aflegden.

Door de overval konden Youra Livsitch, Robert Maiseriau en Jean Franklemon tijdens de Tweede Wereldoorlog gevangenen richting het uitroeiingskamp bevrijden. Dit weekend verzamelden veertig fietsers aan het herdenkingsmonument aan de VRT en fietsten ze het traject naar Boortmeerbeek dat de helden 76 jaar geleden ook aflegden. Ook de kleinzonen van een van de overvallers waren erbij, net als Simon Gronowski (88), de laatste ontsnapte getuige van het transport. “Het is een unieke kans om onze grootvader die we nooit kenden te herdenken”, zegt Quentin Franklemon. Volgens Antoine is grootvader Jean een held: “Pas later beseften we wat hij realiseerde. Ja, hij is een held.”

Educatieve waarde

“We vonden een breed draagvlak, de educatieve waarde hiervan is enorm”, zegt organisator Thomas Gillet. Eerste schepen Michel Baert (Open VLD) van Boortmeerbeek en verantwoordelijk voor Vaderlandslievende Initiatieven voegt toe dat het verhaal stilaan begint door te sijpelen: “Zelfs het grootste deel van de musical 40-45 is gebaseerd op de overval. Op 5 mei houden we aan het gemeentehuis onze jaarlijkse grote herdenkingsplechtigheid, waar ook deze groep op is uitgenodigd.”