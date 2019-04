De vliegende Hollander die stilaan een Vlaamse volksheld wordt: waarom Vlaanderen Mathieu van der Poel omarmt

Nou. Naast die fenomenale overwinning in de Amstel Gold Race heeft Mathieu van der Poel nog iets beet: de sympathie van heel Vlaanderen. Wegens zijn lef, zijn ­bescheidenheid, zijn jongensachtige charme. Tot ver buiten koerskringen wordt de 24-jarige renner aan de borst gedrukt. Een mens zou bijna vergeten dat hij Nederlander is – met als tweede nationaliteit ... de Franse.

Van der Poel hier, Matje daar. Wie na de Amstel Gold Race over de winnaar hoorde spreken, kon vaststellen dat ‘MVDP’ de status van veld- of wegrenner ontstegen is. Hij is nu een figuur die ook niet-koersliefhebbers ...