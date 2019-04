Ben Weyts niet te spreken over luchtverkeersleiders: “Je ziek melden én je dikke wedde behouden? Wansmakelijk”

“Wansmakelijk.” Zo noemt minister Ben Weyts (N-VA) het gedrag van de lucht­verkeersleiders van Skeyes, die het vliegverkeer boven ons land gijzelen. Hij herhaalt zijn oproep om militairen in te zetten én hij wil hen evenveel betalen. “Dat is wettelijk géén probleem.”

“Ofwel heb je echte sociale eisen en dan voer je actie. Ofwel niet. Het is wansmakelijk om je ziek te melden en zo je dikke wedde te behouden in plaats van de stakingsvergoeding.” Ook voor Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts is de maat vol: er moet dringend een einde komen aan de werkonderbrekingen bij de luchtverkeersleiders. Die kosten handenvol geld en zijn nefast voor de geloofwaardigheid van ons land. “Wie zich ziek meldt, moet worden vervangen. Dat kan perfect. Tot enkele jaren geleden heeft defensie in Luik militaire verkeersleiders ingezet om het luchtruim te controleren.”

Foto: BELGA

Nochtans lieten de federale ministers van Defensie en van Mobiliteit, Didier Reynders en François Bellot (MR), eerder al optekenen dat zoiets niet mogelijk is. Larie, vindt Weyts. “De FOD Mobiliteit verschafte toen de nodige licenties. Vandaag kan ze dat opnieuw doen. De militaire luchtverkeersleiders kunnen perfect hetzelfde werk doen als de collega’s van de burgerluchtvaart. Hun opleiding is gelijkwaardig. Vandaag staat defensie trouwens ook in voor de beveiliging van het volledige luchtruim als back-up.” Dat gebeurde in mei 2015 al eens twee uur tijdens een technische panne bij Belgocontrol en ook bij EU-toppen heeft defensie al vliegtuigen van regeringsleiders begeleid.

“Geef militairen evenveel”

Een van de obstakels om militairen in te schakelen – naast de licenties – is het financiële plaatje. Op dit moment verdienen militairen minder dan de helft van hun collega’s bij Skeyes. Weyts pleit ervoor om die verloning gelijk te trekken. “Voor de militairen zou dat dus een goede zaak zijn”, klinkt het.

Weyts reageert zo op de uitspraken van zijn federale collega François Bellot (MR) in enkele Waalse weekendkranten. “De grens begint overschreden te raken”, liet de minister in Le Soir optekenen. “Een stakingsdag geeft recht op een vergoeding van 30 euro door de vakbonden. Terwijl minstens tien controleurs meer verdienen dan de premier.” Tegelijkertijd waarschuwde Bellot dat het monopolie van ­Skeyes onder druk komt te staan. “Er zal geen Franstalige partner meer zijn om het bestaande monopolie nog eens voor tien jaar te steunen.”