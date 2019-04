Grootste ebolacrisis ooit in Oost-Congo: overlevers zorgen voor doodzieke kindjes

In Oost-Congo woedt de grootste ebolacrisis ooit in de regio. Al meer dan 800 Congolezen bezweken aan de ziekte, terwijl gezondheidswerkers er alles aan doen om de uitbraak in te dijken. Zij krijgen hulp uit onverwachte hoek: overlevers ontfermen zich over de besmette kinderen. “Met onze beschermende pakken jagen we de baby’s schrik aan, maar ex-patiënten moeten die niet dragen.”