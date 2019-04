De conclusies halfweg Play-off 1: Club Brugge heeft nog maar één hoop

Halfweg Play-off 1 heeft leider Genk zijn voorsprong op de rest zelfs nog uitgebreid. De belangrijkste conclusies na speeldag 5 van Play-off 1.

1. Enkel de kalender spreekt nog in het voordeel van Club Brugge

Ha, Play-off 1. De zon schijnt, de vogeltjes fluiten en daar is de indruk dat alles al in een beslissende plooi ligt. Van indruk gesproken: Genk was indrukwekkend, indrukwekkender, indrukwekkendst in de niet zo heel Vurige Stede van Luik. Verpersoonlijkt door de 22-jarige Bryan Heynen. Zorgde met zijn infiltraties voor de 0-1 (goal) en 0-3 (assist). Zes punten voor nu – een marge die normaal volstaat voor de leider om het tot het einde uit te zingen. Is het gedaan? Op basis van de cijfers: waarschijnlijk. Op basis van het spelniveau: ook waarschijnlijk.

Als ik Ivan Leko was, zou ik vasthouden aan de strohalm die de kalender nog biedt. Op speeldag 8 moet Genk naar Club Brugge, op speeldag 9 naar Anderlecht. Dat Club Brugge maar zes punten moet goedmaken om de leiding over te nemen, helpt.

2. Standard zakt door het Play-off 1-ijs

Standard laat – ondanks de 9 op 15 – alweer van zijn pluimen in Play-off 1. 20 minuten flitsend tegen Antwerp, 30 minuten weergaloos tegen Anderlecht. Maar tegen titelkandidaten Club Brugge en Genk zakten de Rouches stevig door het ijs. 4-0 was het op Jan Breydel – en afgelopen vrijdag zag het er opnieuw niet naar uit alsof Standard ook maar aan een goal zou kunnen raken. Zo tandeloos speelde het rond. Michel Preud’homme was zowaar al gefrustreerd voor de match. Toen hem gevraagd werd naar zijn opstelling – zonder spits: “Heb jij al een andere oplossing in onze kern gezien?” Des te verrassender dat Razvan Marin toch nog de eer wist te redden.

3. Jeugd als zoenoffer bij Anderlecht

Laten we het zo zeggen: er zijn leukere manieren om Paaszondag te spenderen dan Anderlecht-AA Gent. Een frisse Verrijzenis of een lekker ouderwets potje zelfkastijding ofzo. De pogingen van de spelers om dat ene behaalde puntje achteraf alsnog uit te leggen als een overwinning, maakten het alleen maar erger. Jullie hebben één op vijftien, jongens.

On the bright side: Anderlecht heeft wel een stukje van zijn DNA terug. Jeugdproducten Sebastiaan Bornauw (20), Alexis Saelemaekers (19), Francis Amuzu (19) en Yari Verschaeren (17) stonden allemaal in de basis. Toch nog iets om de fans te sussen.

4. Het Atlético van België

Scherprechter. Antwerp had voor de start van Play-off 1 getekend voor die benaming na vijf speeldagen en maakt die rol ook waar. Met voetballers als Omar Govea, Lamkel Zé en Dieumerci Mbokani misstaat The Great Old ook helemaal niet bij de eerste vier. Antwerp maakte het Club Brugge moeilijk met zijn beproefde recept: een laag blok en batteren maar. Cynisch voetbal waar het Atlético van Diego Simeone jaloers op zou zijn. Ach, als underdog kom je daarmee weg. Voorlopig.

5. Arbiters maken geen goede beurt

Twee speeldagen lang ging alles goed, maar de laatste drie weken was het telkens prijs in Play-off 1. De discussie rond de rode kaart voor Malinovskyi, de VAR-ingreep die achteraf gezien toch onterecht was in Genk-Club Brugge en nu de gemiste penalty in Antwerp-Club. De arbiters maken geen goede beurt. Het complottheoriealarm gaat af. Eerst in Genk, nu in Brugge - de VAR als favoriet doelwit.

Laten we vooral niet vergeten dat dat drieletterwoord Club Brugge ook twee keer een duwtje in de rug gaf toen de ref het (ook) niet gezien had: bij de rode kaart voor Vadis Odjidja en het tweede Brugse doelpunt op het veld van Anderlecht.

