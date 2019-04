Gevel van bowling in Poperinge stort in

Poperinge - In Poperinge is maandagavond de gevel van een bowlingclub naar beneden gekomen. Het incident gebeurde net na sluitingstijd, waardoor er geen gewonden vielen.

Maandagavond werden de bewoners van de Bruggestraat in Poperinge opgeschrikt door een hels lawaai. De stenen gevelbekleding van de bowlingclub ‘De Goe Smete’ was naar beneden gekomen.

De bowling was nog maar sinds afgelopen zomer open en de muur zou het door een constructiefout begeven hebben.

De brokstukken vielen op een terras en een speelpleintje, maar niemand geraakte gewond. Er werd een perimeter ingesteld omdat het onduidelijk is in welke staat de rest van de gevel is.

Foto: bfr

Foto: bfr