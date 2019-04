Halsbrekende toeren “omdat politie te streng was”

Het was een aangekondigd evenement via sociale media, voor het tweede jaar op rij. De “Ride of the Century”. Een groep motards die op een bepaald parcours stunts uithaalt. “Vorig jaar waren we met zo’n 125 deelnemers. De politie liet ons volledig onze gang gaan en toen was er geen enkel probleem”, zegt Brad Valkenburg, een deelnemer van het evenement. “Maar dit jaar is het aantal deelnemers wat geëxplodeerd. Ik schat dat er wel 600 man was. Ineens mochten we van de politie niets meer doen. Zo werden ‘wheelies’ (zo lang mogelijk balanceren op het achterwiel, nvdr.) niet meer getolereerd. De politie schreef ook bekeuringen uit omdat bij sommige deelnemers de uitrusting niet in orde was. Omdat het allemaal zo streng was, zijn veel deelnemers hun eigen parcours gestart.”

Tussen gewone verkeer

Op amateurbeelden was te zien dat een groep motards zaterdagmiddag op de Antwerpse Ring hallucinante stunts uithaalde, tussen het gewone verkeer door. De lokale politie van Antwerpen heeft 44 deelnemers op de bon geslingerd en van zeven deelnemers het rijbewijs ingetrokken. Dat was onder meer voor wheelies, het niet dragen van de juiste beschermende kledij en het niet hebben van een geldig kentekenbewijs. Inbreuken waar de organisatie op voorhand nochtans de deelnemers had voor gewaarschuwd.

De federale politie, die de begeleiding over het traject coördineert, is eveneens een onderzoek gestart naar de hallucinante beelden om processen-verbaal op te stellen. Deelnemer Brad Valkenburg betreurt de situatie. “Normaal gesproken brengen wij de gewone mensen in het verkeer niet in het gevaar”, zegt hij. “Het is net door het optreden van de politie dat er in een mum van tijd splintergroepen zijn ontstaan waardoor ze het niet meer in de hand konden houden en sommige deelnemers andere dingen zijn gaan doen om boetes te ontlopen. Omdat ze zo streng waren, volgden er gekke situaties.”

Alcoholcontrole

Brad Valkenburg Deelnemer evenement “Het is niet zo dat wij door het verkeer lopen te scheuren. Wij houden gewoon van adrenaline, lekker weer en motorgeluiden”

De Antwerpse politie benadrukt dat zij geen bende waaghalzen begeleiden. Vóór vertrek zijn 530 deelnemers gecontroleerd op alcoholgebruik. Bij het incident op de Antwerpse Ring zou het volgens de politie om motards gaan die geen toestemming kregen om deel te nemen aan het evenement.

Of de deelnemers hun stunts sowieso niet ronduit gevaarlijk vinden?“Ja, natuurlijk zal er altijd wel een gevaar zijn”, zegt Brad Valkenburg. “Maar nogmaals: het is niet zo dat wij door het verkeer lopen te scheuren. Wij houden gewoon van adrenaline, lekker weer en motorgeluiden.”

Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts (N-VA) is een andere mening toegedaan en hoopt dat er hard wordt opgetreden tegen de stuntmotards. “Dit is pure antireclame voor motorrijders”, zegt hij. “Ik hoop dat er voldoende bewijsmateriaal wordt verzameld zodat alle overtreders een gepaste straf krijgen. Dit soort dingen kunnen gewoon niet.”

Of de federale politie het evenement volgend jaar nog bijstaan in de begeleiding, is onduidelijk. “Daar is het nu nog te vroeg voor”, klinkt het.