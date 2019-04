In plaats van erfenis van tekenaar te bewaren, kocht hij er luxeauto’s mee

Op heel wat foto’s staat hij te pronken naast een van zijn geliefkoosde oldtimer Rolls-Royces, steevast voorzien van een nummerplaat met de cijfercombinatie ‘666’. Maar Philippe B. ziet nu hoe het gerecht zijn luxesleeën in beslag neemt om ze openbaar te verkopen. Hij zou de auto’s immers gekocht hebben nadat hij meer dan 200 originele platen van striptekenaar Edgar P. Jacobs, de “vader” van kapitein Francis Blake en professor Philip Mortimer, in het geniep verkocht had aan verzamelaars. Terwijl hij als voorzitter van het Fonds Jacobs juist de erfenis van de tekenaar voor het nageslacht moest bewaren.

Het was een medebeheerder van het fonds die alarm sloeg. In de kluis van een Brusselse bank, waar de auteur destijds zelf de originele platen gedeponeerd had, ontbraken meer dan 200 stuks. Volgens de speurders haalde B. die tekeningen weg toen het Fonds Jacobs werd opgedoekt. Hij beweerde dat hij er een inventaris van zou maken, maar de unieke werken keerden nooit terug naar de kluis.

3 miljoen voor cover

Een jaar lang hielden speurders de veilingen in het oog. Ze ontdekten dat B. de tekeningen verkocht op veilingen, of rechtstreeks aan verzamelaars. En die hadden er veel geld voor over. Een zwart-wittekening in Oost-Indische inkt haalde vlotjes 200.000 euro. Volgens getuigen werd voor de originele cover van Het gele teken, een van de bekendste albums van Blake & Mortimer, zelfs 3 miljoen euro neergeteld.

Onderzoeksrechter Michel Claise heeft niet alleen Philippe B. in verdenking gesteld, maar ook twee kunsthandelaars, onder wie een uit Parijs. Bij die man werden voor bijna 4 miljoen euro facturen teruggevonden die bestemd waren voor B. Het geld kwam op diens persoonlijke bankrekening terecht. Een huiszoeking bij B. leverde sporen op van nog eens 2 miljoen euro.

De speurders hebben intussen een dertigtal tekenplaten teruggevonden. Maar bijna 200 andere zijn spoorloos. Met de openbare verkoop van de oldtimers zou een deel van de buit gerecupereerd kunnen worden.

Nostalgie

Dat de genoemde bedragen zó hoog zijn, verbaast stripexpert Marcel Wilmet niet. Striptekeningen bleken de voorbije jaren een goede investering. “Het is een kunst zoals een ander. Bij kopers speelt er ook vaak snostalgie mee”, zegt hij. Hergé is veruit de grootste naam, maar Edgar P. Jacobs is een dichte tweede. “Hij heeft zelf maar een beperkt aantal avonturen uitgebracht”, zegt Wilmet. “Dat maakte de tekeningen erg gezocht én prijzig. Een plaat levert gemakkelijk 130.000 euro op. Maar sinds die fraudezaak krijg je ze aan de straatstenen niet kwijt. Iedereen wacht nu eerst de uitspraak van het gerecht af om te kopen en te verkopen.”