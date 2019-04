Het doelwit: toeristen en christenen

Vlamingen op het nippertje ontsnapt: “Bom ontploft naast ons hotel”

Paaszondag, de Sint-Sebastiaankerk in Negombo. Dilip Fernando (66) arriveert zoals elke week samen met zijn echtgenote aan de kerk, die afgeladen vol zit door de feestdag. Er is geen enkel plekje meer om te zitten, dus beslist de gepensioneerde zestiger uiteindelijk rechtsomkeer te maken en een andere kerk op te zoeken. Een beslissing die zijn leven heeft gered, want niet veel later komt in de kerk een zelfmoordterrorist binnengestormd.

“Het was op het einde van de mis”, zegt Fernando. “Ik heb de aanslagpleger nog zelf gezien. Een jonge kerel. Een dertiger. Hij zag er onschuldig uit. Heel kalm, totaal niet bang. Ik vond het al zo raar dat hij met een loodzware rugzak plots naar binnen wilde.” Een paar minuten later gingen zijn bommen af en vielen er in de kerk meer dan zestig doden.

De bloedige aanslagen in de omgeving van de Sri Lankaanse hoofdstad Colombo gebeurden vrijwel simultaan. Zes van de acht aanslagen werden uitgevoerd door zelfmoordterroristen. Hun doelwitten? Kerken waar gelovigen de paasdienst bijwoonden. En (luxe)hotels, waar tal van toeristen verblijven. “Paaszondag was een van de drukte dagen van het jaar voor ons”, zegt de manager van het Cinnamon Grand Hotel. Kort voor de explosie daar stond de zelfmoordterrorist nog geduldig aan te schuiven voor een paasontbijt in het hotel. “Het was half negen en érg druk op dat moment. Er waren heel veel families in het restaurant.”

Hulp uit het buitenland

Rajitha Senaratne Regeringswoordvoerder “Zonder de hulp van een internationaal netwerk waren deze aanslagen nooit gelukt”

De balans van de aanslagen is dan ook bijzonder zwaar. Na het weekend werd duidelijk dat er minstens 290 dodelijke slachtoffers zijn te betreuren, 500 anderen raakten (al dan niet ernstig) gewond.

De politie kon inmiddels 24 verdachten – allemaal Sri Lankanen – arresteren. Volgens de autoriteiten maken de verdachten allemaal deel uit van de lokale islamitische groepering National Thowheed Jamaath. Een relatief onbekende groep radicalen, die in Sri Lanka eerder al in verband werd gebracht met de vernieling van boeddhistische beelden. Van twee zelfmoordterroristen zijn inmiddels ook de namen bekend: de radicale haatprediker Zahran Hashim en Abu Mohammed.

Maar volgens regeringswoordvoerder Rajitha Senaratne is het uitgesloten dat zij alleen hebben gehandeld. Daarvoor zijn de aanslagen te grootschalig en gecoördineerd. “Zonder een internationaal netwerk waren deze aanslagen nooit gelukt.” Sri Lanka vraagt daarom internationale hulp voor het onderzoek, omdat er sterke aanwijzingen zijn dat de “lokale terroristen” hulp kregen van buitenlandse terreurorganisaties. Een ISIS-gelinkt kanaal heeft gisteren alvast drie foto’s verspreid die de aanslagplegers van Sri Lanka zouden tonen. Maar officieel heeft nog niemand de terreurdaad opgeëist.

Aanslagen aangekondigd

Zeer opmerkelijk: geheime inlichtingendiensten hadden volgens premier Ranil Wickremesinghe al tien dagen vóór de explosies aanwijzingen over een mogelijke aanslag. “De inlichtingendienst heeft informatie gekregen over een vermeend plan voor een zelfmoordaanslag door Mohomad Saharan, de leider van National Thowheed Jamaath”, staat er letterlijk in een rapport van 11 april, dat dit weekend uitlekte.

De premier van Sri Lanka eist een onderzoek waarom er nooit passende maatregelen tegen de waarschuwing zijn genomen, en waarom het rapport nooit aan hem of aan zijn ministers is bezorgd. Een ander regeringslid - verantwoordelijk voor Gezondheid - wacht het onderzoek niet af en verontschuldigde zich alvast aan de hele bevolking. De Verenigde Staten waarschuwen intussen voor mogelijke nieuwe aanslagen. “Terroristen kunnen nog blijven aanvallen, zonder enige waarschuwing”, klinkt het.

Twee Belgen?

Bij de vele slachtoffers van de aanslagen waren er zeker meer dan dertig buitenlanders, onder wie zeker een Nederlandse vrouw, een Portugees, twee Turken, drie Denen, drie Indiërs en een Chinees. Lokale toerismebureaus spraken ook over één Belg, maar Buitenlandse Zaken in ons land kan dat niet bevestigen. “We zijn erin geslaagd alle, door ons gekende, Belgische inwoners te lokaliseren en als safe te identificeren”, klinkt het. Er zouden wel nog zeven ongeïdentificeerde dodelijke slachtoffers zijn, dus definitief uitsluitsel was daar gisteren nog niet. Volgens reisorganisator Connections zijn er ook twee Belgen die nog steeds niet gereageerd hebben op hun berichtjes met de vraag of zij veilig zijn. “Het kan natuurlijk zijn dat die mensen op doortocht zijn en heel afgezonderd zitten. Momenteel is er nog geen reden om ongerust te zijn”, zegt woordvoerder Frank Bosteels.