Vlaams Belang-kandidate wenst Hitler gelukkige verjaardag: “Ze staat al met één voet buiten”

“Ik wil geen definitieve uitspraken doen voor ik haar heb kunnen bereiken”, zegt Deckmyn. “Ik ben in het buitenland en heb haar nummer niet. Maar ik heb alvast heel hard gevloekt toen ik het vernam. Dit kan uiteraard niet. Onze partij wil absoluut niet worden geassocieerd met Hitler. Net nu we pogingen doen om meer mainstream te gaan, is dit bovendien niet goed voor ons imago.

De fractievoorzitter zal “een hartig gesprek” hebben met Tollenaere. “Op zijn minst zijn publieke verontschuldigen van haar op zijn plaats. Maar geen enkele uitleg zal voldoen, vrees ik. Ze staat al met één voet buiten de partij.”

Marleen Tollenaere, die ondertussen de post van haar Facebookpagina heeft verwijderd, komt uit Oostakker en is geen bekende naam in de politiek. “Ik heb haar gevraagd om op de lijst voor de gemeenteraadsverkiezingen te staan”, zegt fractieleider Deckmyn. “Het is altijd moeilijk om vrouwen te vinden en het was ook niet haar eerste keer.”

Foto’s Facebook

Tollenaere kreeg 222 voorkeurstemmen achter haar naam. Daarmee kwam ze op plaats 18 in de pop poll van het Gentse Vlaams Belang, wat niet genoeg was om in de gemeenteraad te kunnen zetelen.

We konden Marleen Tollenaere zelf niet bereiken.(gn)