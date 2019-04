Leuvense hoogleraar pleegt opnieuw auteursfraude

Leuven - Politicoloog en socioloog Marc Hooghe (KU Leuven) zou zich opnieuw schuldig gemaakt hebben aan wetenschapsfraude. Dat blijkt uit onderzoek van De Morgen.

Tussen 2014 en 2017 publiceerde Hooghe artikels onder eigen naam, hoewel ze hoofdzakelijk door medewerkers werden geschreven. Hun namen verwijderde hij, zonder hen daarvan op de hoogte te brengen, schrijft de krant dinsdag.

De Commissie voor Wetenschappelijke Integriteit van de KU Leuven en de overkoepelende Vlaamse Commissie voor Wetenschappelijke Integriteit (CWI) komen tot dezelfde conclusie: de feiten zijn gegrond en ernstig.

Rector Luc Sels laat weten dat een sanctie is opgelegd – welke precies blijft “vertrouwelijk”. Marc Hooghe prijkt alleszins nog steeds als gewoon hoogleraar op de website van de KU Leuven.

Het is niet de eerste keer dat Hooghe in opspraak komt. In 2015 dienden verschillende (voormalige) medewerkers van het Centrum voor Politicologie van de KUL ook al klachten tegen Hooghe in bij de CWI wegens plagiaat en auteursfraude. In maart 2017 achtte de CWI de klachten gegrond.

Een van de betrokkenen zag toen stukken van haar eigen werk plots opduiken in een academische paper van Hooghe. In een ander geval werd een paper gepubliceerd met daaronder de naam van Hooghe, terwijl die van de mede-auteur ontbrak. Een andere onderzoekster werd zelf beschuldigd van plagiaat, toen ze een paper die een tijdlang in de lade was blijven liggen alsnog wilde publiceren. Hooghe had het werk zonder haar medeweten en met zijn naam erop ingediend.