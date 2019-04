Dodentol na aardbeving op Filipijnen gestegen naar 11

Door de beving stortten verschillende gebouwen in, waaronder een supermarkt in Porac. Foto: AP

Na de krachtige aardbeving op het Filipijnse eiland Luzon zijn nu al zeker 11 doden geteld. Dat blijkt uit een nieuwe balans van de plaatselijke autoriteiten.

De beving met een kracht van 6,1 deed zich maandag voor om 17.11 uur lokale tijd. Het epicentrum bevond zich in de stad Castillejos, maar de beving was voelbaar tot in de hoofdstad Manila. Door de beving stortten verschillende gebouwen in, zo ook een supermarkt in Porac, in de noordelijke provincie Pampanga. Gevreesd wordt dat nog heel wat slachtoffers onder het puin van het gebouw zitten.

De Filipijnen, die gelegen zijn op de “Pacifische Vuurring”, worden wel vaker geteisterd door aardbevingen. De archipel kende in 1976 de meest dodelijke beving sinds het begin van de metingen. Volgens sommige ramingen kwamen toen 8.000 mensen om. In oktober 2013 kwamen bij een beving van 7,1 op de schaal van Richter nog 220 mensen om het leven.