Belg (33) overlijdt na zwempartij in Malta: onderzoek geopend naar zijn dood

Een 33-jarige Belg is eerder deze maand om het leven gekomen in Malta. De man, afkomstig uit de regio rond Aarlen, was al snel in de problemen gekomen tijdens een zwempartij in de zee en overleed even later in het ziekenhuis.

Julien Liégeois was een echte avonturier die na zijn studies toerismemanagement al snel andere oorden opzocht. Hij werkte de voorbije jaren onder meer in Canada, Nieuw-Zeeland en Australië en na een korte tussenstop in ons land vestigde hij zich op Malta, een toeristisch eiland in de Middellandse Zee. Daar werkte hij al enkele maanden voor de het online gokbedrijf Unibet.

Enkele dagen geleden, op zondag 14 april, trok hij naar Exiles Beach, een bekend strand in zijn woonplaats Sliema (op enkele kilometers van de Maltese hoofdstad Valletta). Julien kwam echter al snel in de problemen en moest door de hulpdiensten uit het water worden gehaald. Hij werd in kritieke toestand naar het ziekenhuis overgebracht, maar overleed daar even later aan zijn verwondingen, zo melden lokale media.

Er is een onderzoek geopend naar zijn dood. Het lokale parket heeft meerdere deskundigen aangesteld om uit te zoeken wat er precies is gebeurd.