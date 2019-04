Wolfsburg duwt door voor Trossard

Het is VFL Wolfsburg ernst om in de zomermercato Leandro Trossard (24) naar de Bundesliga te halen. De Duitsers spreken deze week opnieuw met de entourage van de Genkse aanvoerder, die ook nog steeds op interesse van Arsenal mag rekenen.

Beide clubs scoutten de Limburger al vaker, maar vooral de Duitse club uit de Bundesliga wil nu vol voor Trossard gaan. Trossard weet ook dat zijn speelkansen bij Wolfsburg groter zijn dan bij een topper in de Premier League. Net daarom liggen de Duitsers in poleposition. Op voorwaarde natuurlijk dat er een akkoord wordt gevonden met KRC Genk over het transferbedrag.

Ex-Rode Duivel Karel Geraerts was vorige vrijdag nog tv-analist tijdens Standard-KRC Genk. “Trossard voetbalt echt weer met vertrouwen”, aldus Geraerts. “Als aanvaller heb je het niet makkelijk op Sclessin, je wordt er meestal stevig aangepakt. Maar Leandro kon toch beslissend zijn. Hij zorgde voor een assist en scoorde zelf. Bovendien speelde hij slim, hij hield de bal op de juiste momenten goed bij, waardoor er rust in het spel kwam.”

Foto: BELGA

Bundesliga

Trossard zelf focust zich intussen volledig op de titelstrijd, hij wil de Limburgse club via de allergrootste poort verlaten. “Naar Arsenal trekken, dat zou ik niet doen als ik in Trossard zijn plaats was”, vervolgt Geraerts. “De kans dat hij daar aan spelen toe zal komen, is kleiner dan in Duitsland. Bovendien schat ik de Bundesliga niet lager in dan de Premier League.”

Volgens Geraerts past de Genkse aanvoerder perfect in de Bundesliga. “De Duitse competitie staat bekend om het fysieke aspect. Trossard is letterlijk geen grote speler, maar hij heeft wel voldoende kracht en is erg pezig. Denk aan Thorgan Hazard. Hij ruilde Zulte Waregem in voor Borussia Mönchengladbach en dat werd een succes. Ik vind Trossard en Thorgan vergelijkbare types. Wolfsburg zou ik ook geen tussenstap noemen, hoor, als je ziet hoe die clubs georganiseerd zijn en over welke budgetten we daar spreken, dan zou dat voor Trossard een toptransfer zijn.”