Douane ontdekt pak meer fraude met alcohol

De douane ontdekte vorig jaar een pak meer fraude met alcohol. Daarbij was 17 miljoen euro aan rechten ontdoken. In 2017 was dat slechts 10,9 miljoen euro. Dat blijkt uit cijfers die CD&V-Kamerlid Roel Deseyn opvroeg bij minister van Financiën Alexander De Croo (Open VLD), schrijft De Tijd. De smokkel boomt sinds de regering de accijnzen in 2015 heeft verhoogd, merkt de krant op.

In 2015 was de blootgelegde fraude zelfs 30 keer kleiner, met iets meer dan een half miljoen euro aan ontdoken rechten. Het lijkt er dan ook op dat een dat jaar genomen regeringsbeslissing de fraude een boost heeft gegeven. In november 2015 zijn de accijnzen op wijn en gedistilleerde dranken namelijk fors verhoogd in België. Dat lijkt het alcoholverbruik niet te hebben verminderd in ons land. Integendeel, er wordt meer in het buitenland gekocht en gesmokkeld.

De Belgische staatskas is daarbij de grote verliezer. In het eerste jaar na de accijnsverhoging stegen de accijnsinkomsten uit alcoholische dranken nog van 778 naar ruim 830 miljoen euro, maar dan ging het alweer bergaf tot 815 miljoen euro vorig jaar.