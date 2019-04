Club Brugge zal unieke krachttoer moeten uithalen om nog titel te pakken

Club Brugge heeft na het 0-0 gelijkspel op het veld van Antwerp gisterenmiddag een achterstand van zes punten op leider KRC Genk. De blauw-zwarten zullen een krachttoer moeten uithalen om de Limburgers nog in te halen. Een unieke krachttoer zelfs, want het is in de vorige negen edities nooit gebeurd dat een ploeg na vijf speeldagen zes punten achterstand had en alsnog kampioen werd. De grootste achterstand die na vijf speeldagen werd opgehaald was die van Anderlecht op Standard in 2014. Paars-wit maakte toen vier punten goed om uiteindelijk met twee punten voorsprong de titel te pakken.

Club hoopt op cadeaus uit Genk

Zes punten moeten ze goedmaken op vijf speeldagen, maar toch blijven ze bij Club Brugge opvallend positief. De titel weg? Volgens de spelers is dat nog niet het geval. Al kunnen ze natuurlijk ook rekenen.

“We blijven hopen. Dat gevoel leeft echt in de kleedkamer”, aldus aanvoerder Ruud Vormer. “Ik ben een believer, ja. We kunnen toch niet zomaar opgeven? Het zal wel moeilijk worden, dat klopt. Ik zag Genk vrijdag op Standard winnen... (blaast) Ik was toch wel wat verrast. Maar het is nog niet gespeeld, zeker niet.”

Ook Vanaken keek naar de leider uit Limburg. Club heeft het niet meer in handen en moet hopen op cadeaus. En er is ook nog die thuiswedstrijd op 12 mei. “Wat dit nu betekent? Dat we zes punten moeten inhalen, hè”, aldus Vanaken droogjes. “En we moeten ondertussen ook hopen dat Genk het af en toe laat liggen. Dat is het enige wat onze ­titelkansen nog gaaf houdt. Maar we moeten vooral zelf gewoon wedstrijden winnen en niet met andere zaken bezig zijn. Zolang het kan, moeten we erin geloven.”

Hoop doet leven dus. Ook Wesley wil de handdoek nog niet gooien. “Gewoon blijven werken, er zijn nog vijf wedstrijden”, wist de Braziliaan. “Zolang het kan, blijf ik erin ­geloven. Zes punten is moeilijk, maar we zien wel. Want als je er niet in gelooft, dan is het voorbij.”

Wat niet in het voordeel van Club spreekt, is het huidige spel. Het wervelende van tijdens de eerste drie wedstrijden is weg. Wil Club nog kans maken, dan moet het opnieuw gaan toveren. En vooral alles winnen. “Als je zes punten achterstand hebt, weet je dat je gewoon elke wedstrijd moet proberen te winnen”, besloot Leko. “En om dat te doen moet ons voetbal beter.”