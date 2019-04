Standard licht optie in contract Ochoa

Zoals verwacht heeft Standard de optie in het aflopende contract van Guillermo Ochoa (33) gelicht. De Mexicaan ligt zo tot medio 2020 vast in Luik. Maar dat wil niet zeggen dat hij volgend seizoen zeker tussen de palen staat bij de Rouches, want de club kan op deze manier nog een transfersom vangen voor de ervaren keeper. Ochoa stond begin dit seizoen nog in de belangstelling van het Italiaanse Napoli. In de zomer wordt hij 34. Voor een keeper een nog schappelijke leeftijd, maar wil hij nog een laatste slag slaan, is deze zomer daarvoor het uitgelezen moment.