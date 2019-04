Michael Verschueren rookt vredespijp met Anderlecht-fans

Een fan van Anderlecht moet tegenwoordig tevreden zijn met de overschotjes. Ook tegen AA Gent was het voetbal van RSCA (nog) niet goed, maar de supporters trokken zich op aan de inbreng van de jeugd, wat meer vechtlust en finaal ook een puntje opleverde . Nadien praatte Michael Verschueren opnieuw met de harde kern en vroeg hen nogmaals om geduld.

Michael Verschueren had gerust in de viplounge kunnen blijven, maar Mister Michael steekt zich niet weg. Een dik uur na de match kwam de general manager al naar buiten. Het cordon politieagenten was ondertussen vertrokken en al snel werd hij omringd door een tiental supporters en leden van de harde kern. Met een pint in de hand ging Verschueren de dialoog aan.

De match was allesbehalve geweldig geweest, maar Anderlecht vermeed de totale blamage. Nooit eerder begon een ploeg aan Play-off 1 met 0 op 15 en paars-wit veegde toch de nul van de tabellen. Verschueren vroeg nogmaals geduld aan de aanhang. Volgens aanwezigen zei hij: “Met enkele gerichte aankopen en via jeugddoorstroming moeten we terug naar de top. Over vijf jaar moet Anderlecht dan ook weer Europees iets kunnen betekenen.”