RSCA-talent Dewaele op weg naar Kortrijk

Sieben Dewaele (links) in duel met Trebel Foto: Photo News

Sieben Dewaele (20), de aanvoerder van de beloften van Anderlecht, is op weg naar KV Kortrijk. De centrale middenvelder kan ook naar STVV en Zulte Waregem, maar prefereert om bij KVK samen te werken met coach Yves Vanderhaeghe. Dewaele tekende dit jaar nog wel een nieuw contract en mocht in de winter mee op stage met de A-kern. Er was ook interesse van Standard voor hem.

Anderlecht twijfelt over nieuwe veldverwarming

Anderlecht verving in januari zijn kapotgespeelde grasmat. Dat werd toen aanzien als een tijdelijke oplossing, want zowat elke winter gaat het veld kapot door een versleten veldverwarming en dito drainagesysteem. Overtollig water wordt niet genoeg afgevoerd en tast het gras aan. Idealiter laat RSCA deze zomer dus ­alles uitgraven om een compleet nieuwe drainage en verwarming onder het terrein te leggen. Alleen beraadt Anderlecht zich daar nu over. Er zijn andere (sportieve) prioriteiten en de grasmat van 100.000 euro ligt nu goed. Die nu weer weghalen, lijkt weggesmeten geld