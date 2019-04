PAOK pakt titel met kreupele kapitein

Voor het eerst sinds 1987 is de kampioen van Griekenland niet één van de grote drie: Olympiakos, Panathinaikos of AEK. PAOK Saloniki pakte de titel na een 5-0 tegen Levadeaikos. Dat is historisch omdat PAOK aan dit seizoen begon met twee minpunten nadat de voorzitter vorig seizoen met een revolver op het veld was gelopen. De titelmatch werd nog historischer omdat in de blessuretijd de 33-jarige aanvoerder Vierinha nog inviel. Die had vorige week de ligamenten van zijn knie gescheurd en zal zes maanden out zijn, maar de Portugees wilde deze match voor geen geld ter wereld missen. Zijn knie was compleet inge­tapet, op een bal trappen was amper mogelijk en achteraf kon Vierinha niet meer stappen.