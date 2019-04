Luxemburgse groothertog Jean (98) overleden

Groothertog Jean van Luxemburg is overleden. Hij is 98 jaar geworden. Het voormalige staatshoofd was de schoonbroer van koning Albert II en de nonkel van koning Filip.

“Met grote droefheid meld ik u het overlijden van mijn geliefde vader, Zijne Koninklijke Hoogheid groothertog Jean, die ons vredig heeft verlaten in zijn slaap, omringd door de affectie van zijn familie.” Zo meldt zijn zoon, huidig groothertog Henri, in een perscommuniqué.

De hoogbejaarde Jean lag al ruim een week in het ziekenhuis met een longinfectie. Na enkele dagen leek het beter met hem te gaan, maar afgelopen weekend kwam het bericht dat zijn situatie aanzienlijk achteruitgegaan was. Zijn familie had zich rond zijn ziekbed verzameld.

Jean moet zowat de enige monarch zijn die tijdens de Tweede Wereldoorlog meevocht aan het front tegen de Duitsers. In oktober 1942 was hij toegetreden tot het geallieerde leger, als officier bij de Irish Guards. Zo maakte hij begin september 1944 de bevrijding van Brussel mee. Hij kreeg verschillende militaire onderscheidingen en eretekens en wordt in Luxemburg beschouwd als ware oorlogsheld.

Jean werd in 1964 groothertog van Luxemburg. Hij was getrouwd met Josephine Charlotte van België, die begin januari 2005 overleed. Zij was de zus van de latere Belgische koningen Boudewijn en Albert II. Jean deed in 2000 troonsafstand voor zijn oudste zoon Henri. De jongste jaren leidde hij een teruggetrokken bestaan en verscheen hij nog maar zelden in het openbaar.

Hij laat 5 kinderen, 22 kleinkinderen en 15 achterkleinkinderen achter.