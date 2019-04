Wetsdokter: “Bij 1 op de 3 wiegendoden is ouder op baby gaan liggen”

Bij één op de drie zogenaamde wiegendoden is de baby wellicht per ongeluk doodgedrukt door een ouder, doordat die al slapend over het kind rolt. Dat schrijven Het Laatste Nieuws en De Morgen. “De term wiegendood wordt veel te snel bovengehaald”, zegt wetsdokter Werner Jacobs van de dienst Gerechtelijke Geneeskunde van het Universitair Ziekenhuis Antwerpen.

Jacobs is er van overtuigd dat bij de onverwachte dood van baby’tjes in het verleden al te vaak onterecht de diagnose wiegendood is gesteld. En hij vreest dat dit ook vandaag nog gebeurt. “Wiegendood bestaat in feite amper of niet. Het bestaat alleen maar omdat men niet grondig wil of dúrft zoeken naar de oorzaak van het overlijden”, aldus de professor. Hij noemt het onaanvaardbaar dat de term gebruikt wordt zonder grondig forensisch onderzoek naar de juiste doodsoorzaak.

Zelf onderzoekt hij elk jaar ongeveer vijftien wiegendoden. “Gemiddeld drie van de vijftien zijn door extern geweld om het leven gebracht. Daarnaast is ongeveer één op de drie wiegendoden vermoedelijk accidentele dooddrukking door de ouders”, zegt Jacobs. Naast het overlijden door extern geweld en de dooddrukking door overligging, blijkt ruim 40 procent van de plotse en onverwachte overlijdens van baby’s achteraf verklaard te kunnen worden door natuurlijke doodsoorzaken of door verslikking in pap.