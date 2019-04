“Kiwimodel voor medicijnen brengt half miljard euro op”

Het kiwimodel voor geneesmiddelen toepassen kan een half miljard euro opbrengen. Dat zegt de PVDA op basis van cijfers die het Planbureau heeft berekend. Dat schrijft De Standaard.

De Partij van de Arbeid (PVDA) pleit al jaren voor het kiwimodel in de gezondheidszorg. Het principe houdt in dat de overheid door open­bare aanbestedingen lagere prijzen voor geneesmiddelen afdwingt, waarna ze alleen het goedkoopste medicijn terugbetaalt via de ziekteverzekering. Het model is afkomstig uit Nieuw-Zeeland.

De PVDA claimt al langer dat de overheid via het kiwimodel honderden miljoenen kan besparen. Als het wordt toegepast op de honderd meest voorgeschreven geneesmiddelen waarvan het patent is verlopen, dan is een besparing van een half miljard euro mogelijk. Volgens de PVDA valideerde het Planbureau de berekeningswijze. De ziekteverzekering bespaart in totaal 325 miljoen euro, de patiënten zouden collectief 227 miljoen euro minder betalen. Het Plan­bureau komt vrijdag zelf met zijn berekeningen van enkele programma­punten van de partijen naar buiten.