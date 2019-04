Bart De Wever in ‘Gert late night’: “Je hebt de vorige keer Kris Peeters hier ook al volledig getorpedeerd. Ik trap daar niet in”

Antwerpen -

De verkiezingen staan voor de deur en Antwerps burgemeester Bart De Wever (N-VA) mikt op het Vlaams presidentschap. Maar wie volgt hem dan op in Antwerpen, vroeg Gert Verhulst in ‘Gert late night’. Een vrouw? Liesbeth Homans? Annick De Ridder? De Wever liet echter niet in zijn kaarten kijken. “Ik ga dat hier niet zeggen. Je hebt de vorige keer hier ook Kris Peeters al volledig getorpedeerd. Ik trap daar niet in.” En SP.A-kopstuk Jinnih Beels - die ook te gast was in het Vier-programma - dan? “Op termijn zou dat zeker kunnen. Ze heeft dat zeker in zich. Als de SP.A de burgemeester zou leveren, zou ik niet twijfelen.”