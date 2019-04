Ivo (47) is al vijf dagen vermist: wie heeft hem gezien?

Evergem - De 47-jarige Ivo De Baets is al vijf dagen vermist. De man werd het laatst gezien op 18 april, aan het treinstation in de Weststraat in Sleidinge. Op vraag van het Oost-Vlaamse parket werd volgend opsporingsbericht verspreid:

“Ivo is tussen de 1,75 en de 1,80 meter lang en normaal gebouwd. Hij heeft donkerbruin, halflang krullend haar en heeft een baard. Hij heeft bruine ogen en draagt een bril met zwart montuur. Het is niet bekend elke kledij hij droeg op het ogenblik van zijn verdwijning, maar hij draagt vaak een jeans of werkbroek met sweater.”

Ook aan Ivo zelf wordt gevraagd om iets van zich te laten horen en zijn naasten gerust te stellen. Heeft u Ivo De Baets gezien of weet u waar hij zich bevindt? Neem dan contact op met de speurders op het gratis nummer 0800/30.300 of via mail op opsporingen@police.belgium.eu.