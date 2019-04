Antwerp-fan pakt pegel van Amrabat met de blote handen klemvast

Sinan Bolat hield maandag zijn netten schoon tegen Club Brugge. Als de Turkse doelman geblesseerd zou geraken in deze play-offs, kan Antwerp misschien een telefoontje doen naar één van de supporters achter het doel van Bolat. Die pakte immers een enorme pegel van Amrabat in de tweede helft met de blote handen klemvast. Dat was ook analist Jacky Matthijssen niet ontgaan in Sports Late Night.

Een prima redding van een oude bekende op de Bosuil! ???? @official_rafc pic.twitter.com/HMlButZ22A — Play Sports (@playsports) April 23, 2019