Huis kopen goedkoper dan half jaar geleden (maar nog steeds duurder dan vorig jaar)

De gemiddelde prijs van een huis in België is tijdens het eerste kwartaal van dit jaar met 0,5 procent gedaald tegenover eind vorig jaar. Het is de tweede daling op rij, zo blijkt uit de vastgoedbarometer van de notarissenfederatie (Fednot). Die notarissen registreerden wel alweer een recordaantal vastgoedtransacties.

De gemiddelde prijs van een woonhuis was in de laatste maanden van vorig jaar al met 1,3 procent gedaald, en nu volgde een nieuwe daling van 0,5 procent. “Een woonhuis kost nu gemiddeld zowat 5.000 euro minder dan het niveau dat bereikt werd in het derde kwartaal van 2018”, aldus de federatie van het notariaat in een persbericht. Een woonhuis kost nu gemiddeld 253.904 euro in België.

Duurder dan vorig jaar

De federatie wijst er wel op dat op langere termijn de prijzen wel stijgen. Zo steeg de gemiddelde prijs de voorbije vijf jaar met 11,9 procent (of bijna 27.000 euro). Rekening houdend met de inflatie gaat het om een toename in reële termen van 4,6 procent.

Ook in Vlaanderen nam de gemiddelde prijs begin 2019 voor het tweede kwartaal op rij af (-1 procent), tot 279.277 euro.

De gemiddelde prijs van een appartement steeg het afgelopen kwartaal lichtjes (+0,2 procent), tot 221.656 euro in België. In Vlaanderen kostte een appartement gemiddeld 226.641 euro (+1,9 procent tegenover eind vorig jaar).

Meer huizen verkocht

De Belgische notarissen voerden in januari, februari en maart een recordaantal vastgoedtransacties uit voor een eerste kwartaal. Het waren er bijna 7 procent meer dan in het eerste kwartaal van 2017, het vorige record. “Het aantal hypothecaire kredieten voor de aankoop van een woning was nog nooit zo hoog als in de afgelopen drie maanden”, zegt Bart van Opstal van Fednot. “De rentevoeten blijven bijzonderlijk aantrekkelijk, waardoor extra veel mensen actief zijn op de vastgoedmarkt.”