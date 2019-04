Wolkenkrabber wordt waterval door zware aardbeving

Een krachtige aardbeving op de Filipijnen heeft voor een bijzonder tafereel gezorgd. Een wolkenkrabber in de hoofdstad Manilla veranderde in enkele seconden in een enorme waterval nadat de bevingen het zwembad van het penthouse hadden doen overlopen.

Sinds zijn er al zeker 11 doden geteld. De aardbeving met een kracht van 6,1 deed zich maandag voor om 17.11 uur lokale tijd. Het epicentrum bevond zich in de stad Castillejos, maar de beving was voelbaar tot in de hoofdstad Manilla. Door de beving stortten verschillende gebouwen in. Tientallen mensen zijn nog vermist

