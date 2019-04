“Hij zag er jeugdig en onschuldig uit”: zelfmoordterrorist gefilmd terwijl hij kerk binnenwandelt

Bewakingscamera’s van de St. Sebastiaan-kerk in de stad Negombo in Sri Lanka hebben de dader van de zelfmoordaanslag, waarbij afgelopen weekend 67 mensen om het leven kwamen, op beeld vastgelegd. Daarop is te zien hoe hij met een grote rugzak de kerk binnenwandelt op het einde van de mis. Getuigen spreken van een “jeugdig en onschuldig uitziende jonge dertiger”.