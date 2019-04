Celtic rouwt om legendarische kapitein Billy McNeill

Billy McNeill, jarenlang een boegbeeld van Celtic, is in de nacht van maandag op dinsdag op 79-jarige leeftijd gestorven. Dat heeft het team uit Glasgow laten weten.

McNeill veroverde met Celtic negen keer de Schotse titel, pakte zeven Schotse bekers en zes Schotse League Cups. In het seizoen 1966-1967 kende hij zijn grootste triomf, met de eindzege in de Europacup I. Celtic slaagde hier als eerste Britse team in. McNeill voetbalde zijn hele loopbaan, van 1957 tot 1975, voor Celtic. In 790 officiële wedstrijden kwam hij tot 34 doelpunten. Opvallend: in elk van die partijen startte hij in de basis.

Na zijn actieve carrière ging McNeill aan de slag als coach. Met Celtic stak hij, in twee periodes (1978-1983 en 1987-1991), nog vier Schotse titels en drie Bekers op zak. Voorts was hij aan de slag bij onder meer Aberdeen, Manchester City en Aston Villa.

