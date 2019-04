Politie is op zoek naar getuige en dader van moord aan Brussels café

Brussel - Anderhalf jaar na de moord op een bezoeker van café Memphy’s in de Brusselse Doornikstraat, is de dader nog altijd niet gevat. Op zoek naar mogelijke getuigen heeft de politie volgend opsporingsbericht verspreid:

“Op dinsdag 17 oktober 2017 rond 5.30 uur ontstond een ruzie tussen twee personen in café Memphy’s. Op de bewakingsbeelden van eerder die avond is te zien hoe twee mannen het café binnengaan. De tweede is opmerkelijk jonger dan de eerste.”

Video: Belgian Federal Police

“De twee personen zijn samen op vertieruitstap en gaan gedurende de nacht regelmatig binnen en buiten het café. Rond 5.30 uur ontstaat er een woordenwisseling met een derde persoon. Die man wordt uit het café gegooid. Vervolgens komt de jongste man naar buiten en bespringt hij het slachtoffer, dat enkele rake klappen krijgt. Het slachtoffer kan ontsnappen, maar wordt toch ingehaald door de dader die hem twee messteken geeft. De dader is weggevlucht in de richting van het Zuid - Station en liet het slachtoffer voor dood achter.”

De verdachte is vermoedelijk van Algerijnse origine, aldus de politie. “Hij is 25 à 30 jaar en atletisch gebouwd. Hij is 1,70 à 1,75 meter lang en heeft kort zwart haar en spreekt Frans en Arabisch.”

De man die bij hem was, wordt gezocht als getuige. “Hij is tussen de 45 à 47 jaar en zou ook van Algerijnse origine zijn. Hij is ongeveer 1,80 meter lang en heeft kort donker uitgedund haar en spreekt met een Algerijns accent.”

Wie informatie heeft over de zaak, wordt gevraagd om contact op te nemen met het gratis nummer 0800/30.300.