Dit koppel ging wel heel ver om bekerfinale van AA Gent mee te kunnen maken: “Zot zijn doet geen zeer”

Gent - Dinsdag start de vrije verkoop van de tickets voor de bekermatch van 1 mei tussen AA Gent en KV Mechelen. Gentenaar Jan Tieter en zijn vriendin Leen Deforche kwamen maandagavond rond 20 uur als eersten al kamperen vóór de ingang van de Ghelamco Arena.

“Zot zijn doet geen zeer”, zegt Leen Deforche. Haar vriend had als abonnee al een ticket op zak, maar zij wilde zelf ook kost wat kost de bekerfinale meemaken. “Ik heb alle bekermatchen, behalve Virton, gedaan dit jaar. Ik heb staan sterven in de halve finale op KV Oostende en wil het avontuur nu zeker afmaken”, zegt ze.

Behalve haar eigen identiteitskaart had ze ook een volmacht met een kopie van een identiteitskaart van een vriend op zak, een schikking die ze vooraf trof met KAA Gent. “Andreas is baggeraar en zit twee weken op zee. Hij kon hier onmogelijk zelf zijn, dus hebben we het zo opgelost.”

Tijdens de Champions League-campagne schoof Leen Deforche al eens om 5 uur 's morgens aan voor een ticket voor de uitmatch bij Wolfsburg.