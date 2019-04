Steve Tielens is een ‘Kakker’ en wil de beker met KV Mechelen binnenhalen met deze hit

Ambiancebrenger Steve Tielens is al jaren een KV Mechelen-supporter. Met de bekerfinale voor de deur duikt hij de studio in, samen met enkele diehard ‘Kakkers’. Samen zingen ze het lied dat Malinwa naar de overwinning moet stuwen tegen AA Gent op 1 mei. En al zijn de supporters die afzakten naar de studio niet allemaal even stemvast, erg vinden ze dat niet. “Natuurlijk zing ik mee, alles voor KV!” zo klinkt het bij een vrouw. Steve Tielens zelf vindt het allemaal prachtig en heeft snel de lachers op zijn hand: “We zijn klaar om Vorst Nationaal te vullen met deze hit!” Dat lijkt ons wat overdreven, maar dat het feest wordt tijdens de bekerfinale, dat staat nu al vast.